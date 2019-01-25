Михаилу Исавеву высказали соболезнования из-за катаклизмов в Саратове

СЕГОДНЯ 16:18 2019-01-25T16:18:24+03:00

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Два проблемных дома в Саратове обанкротившегося «Фонда жилищного строительства» на Ильинском проезде (73 дольщика), и на Политехнической (196 дольщиков) пока не могут продвигаться в деле достройки. Об этом сообщил корреспондент «КП-Саратов» с совещания в правительстве с обманутыми дольщиками.

Мэр Саратова Михаил Исаев констатировал отсутствие новостей по этим объектам и попросил две недели, чтобы доложить о прогрессе.

Похожая ситуация по ЖСК «Капитель-2000», где 297 обманутых дольщиков и давно остановленное строительство. Инвестора здесь также нет. Недавно здесь сменился конкурсный управляющий, некоторые надежды дольщики возлагают на него.

Дольщица ЖСК «Федоровская, 6», у которых недавно провели межевание участков, высказала «искренние соболезнования» мэру Михаилу Исаеву «в связи с обрушившимися на город природными катаклизмами». Исаев не стал отвечать дольщице.