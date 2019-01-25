2019-01-25T16:18:24+03:00
Недвижимость

Михаилу Исавеву высказали соболезнования из-за катаклизмов в Саратове

Мэр не стал отвечать
Александр Уриевский
Поделиться:
..Фото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Два проблемных дома в Саратове обанкротившегося «Фонда жилищного строительства» на Ильинском проезде (73 дольщика), и на Политехнической (196 дольщиков) пока не могут продвигаться в деле достройки. Об этом сообщил корреспондент «КП-Саратов» с совещания в правительстве с обманутыми дольщиками.

Мэр Саратова Михаил Исаев констатировал отсутствие новостей по этим объектам и попросил две недели, чтобы доложить о прогрессе.

Похожая ситуация по ЖСК «Капитель-2000», где 297 обманутых дольщиков и давно остановленное строительство. Инвестора здесь также нет. Недавно здесь сменился конкурсный управляющий, некоторые надежды дольщики возлагают на него.

Дольщица ЖСК «Федоровская, 6», у которых недавно провели межевание участков, высказала «искренние соболезнования» мэру Михаилу Исаеву «в связи с обрушившимися на город природными катаклизмами». Исаев не стал отвечать дольщице.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовцев приглашают на массовые катания
В Саратове осудили студента хранившего поддельные банковские билеты
В Саратове весь центр стоит в заторах
В ДТП в Вольске женщина получила травмы
Саратовская прокуратура проверила факты не выхода на маршруты общественного транспорта
Для трех долгостроев Саратова не нашлись инвесторы
В Саратове мешающие ЖСК «Времена года» дома планируют расселить и снести
В Балашове объявлен в розыск 32-летний подозреваемый в убийстве
В Саратове полицейские спасли замерзающего мужчину
Регоператор переводит мусоровывозящие компании на усиленный режим работы
Судебные приставы Саратовской области ограничили иностранца в свободе из-за долга
В СГЮА отпраздновали Татьянин день
Панков в понедельник проведет встречу с дольщиками ООО «КапиталСтрой»
Радаев поддержал инициативу Володина о психологических тестах для госслужащих
Панков и Писной будут курировать еще один проблемный дом в Саратове
В Саратовской области прогнозируют похолодание до – 33 градусов
Саратовский сенатор Бокова предложила платную регистрацию для телефонов
В Энгельсе рецидивист украл из частного дома 4 бутылки коньяка
В Саратове бывшим блокадникам Ленинграда повысят выплаты к пенсии на 122 рубля
На улице Куприянова двое мужчин разбили стекло и вытащили регистратор
В Саратове полицейские поймали угонщика из Татищева