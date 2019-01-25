Судебные приставы Саратовской области ограничили иностранца в свободе из-за долга

СЕГОДНЯ 16:13 2019-01-25T16:13:01+03:00

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За неуплату штрафа в 16 000 рублей иностранного гражданина наказали ограничением в свободе.

- Иностранный гражданин был оштрафован судом за незаконную регистрацию в жилом помещении на 16 000 рублей. Однако оплачивать долг по штрафу приезжий гражданин не стал, – рассказали «КП-Саратов» в региональном управлении судебных приставов.

В результате судебный пристав вынес осужденному иное наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы.