Судебные приставы Саратовской области ограничили иностранца в свободе из-за долга
Зарубежного гостя наказали трехмесячным сроком
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За неуплату штрафа в 16 000 рублей иностранного гражданина наказали ограничением в свободе.
- Иностранный гражданин был оштрафован судом за незаконную регистрацию в жилом помещении на 16 000 рублей. Однако оплачивать долг по штрафу приезжий гражданин не стал, – рассказали «КП-Саратов» в региональном управлении судебных приставов.
В результате судебный пристав вынес осужденному иное наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы.