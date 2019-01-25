2019-01-25T16:13:01+03:00
Общество

Судебные приставы Саратовской области ограничили иностранца в свободе из-за долга

Зарубежного гостя наказали трехмесячным сроком
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

За неуплату штрафа в 16 000 рублей иностранного гражданина наказали ограничением в свободе.

- Иностранный гражданин был оштрафован судом за незаконную регистрацию в жилом помещении на 16 000 рублей. Однако оплачивать долг по штрафу приезжий гражданин не стал, – рассказали «КП-Саратов» в региональном управлении судебных приставов.

В результате судебный пристав вынес осужденному иное наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовцев приглашают на массовые катания
В Саратове осудили студента хранившего поддельные банковские билеты
В Саратове весь центр стоит в заторах
В ДТП в Вольске женщина получила травмы
Саратовская прокуратура проверила факты не выхода на маршруты общественного транспорта
Для трех долгостроев Саратова не нашлись инвесторы
В Саратове мешающие ЖСК «Времена года» дома планируют расселить и снести
В Балашове объявлен в розыск 32-летний подозреваемый в убийстве
В Саратове полицейские спасли замерзающего мужчину
Регоператор переводит мусоровывозящие компании на усиленный режим работы
Михаилу Исавеву высказали соболезнования из-за катаклизмов в Саратове
В СГЮА отпраздновали Татьянин день
Панков в понедельник проведет встречу с дольщиками ООО «КапиталСтрой»
Радаев поддержал инициативу Володина о психологических тестах для госслужащих
Панков и Писной будут курировать еще один проблемный дом в Саратове
В Саратовской области прогнозируют похолодание до – 33 градусов
Саратовский сенатор Бокова предложила платную регистрацию для телефонов
В Энгельсе рецидивист украл из частного дома 4 бутылки коньяка
В Саратове бывшим блокадникам Ленинграда повысят выплаты к пенсии на 122 рубля
На улице Куприянова двое мужчин разбили стекло и вытащили регистратор
В Саратове полицейские поймали угонщика из Татищева