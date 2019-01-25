В СГЮА отпраздновали Татьянин день

СЕГОДНЯ 16:10 2019-01-25T16:13:01+03:00

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Сегодня, в День российского студенчества, Саратовская государственная юридическая академия традиционно провела ежегодную студенческую премию «Зачет».

Инициатива организации и проведения премии, на которой лучших студентов СГЮА награждают памятными подарками, дипломами и статуэтками в качестве признания заслуг в области науки, спорта, творчества, журналистики и общественной деятельности принадлежит ректору академии, профессору, депутату Саратовской областной думы Сергею Суровову.

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Торжественное вручение премии «Зачет» проходило в восьми номинациях: «Итак, она звалась Татьяной», «Активзачет», «Медиазачет», «Волонтерский зачет», «Научный зачет», «Спортивный зачет», «Творческий зачет», «Лидер года». Почетным гостем церемонии стал директор московского театра «Et Cetera» А. Калягина, актер и режиссер Юрий Кравец.

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- Высокая оценка твоей работы — это показатель того, что ты не стоишь на месте и постоянно развиваешься. К тому же это большой стимул расти и двигаться в этом направлении, преодолевая трудности и покоряя новые вершины. У нас в СГЮА есть все необходимые возможности для реализации любых творческих идей и молодежных проектов, за что огромное спасибо руководству нашей альма-матер! — поделилась эмоциями победительница в номинации «Медиазачет», студентка Института магистратуры и аспирантуры, фотокорреспондент медиацентра СГЮА «SM Production» Наталья Раевская.

Вручение премии сопровождалось яркими творческими номерами художественной самодеятельности студенческих коллективов академии. Главным подарком для студентов и преподавателей от руководства академии в этот день в рамках работы клуба интересных встреч СГЮА «КИВОК» стала встреча с советским и российским актером театра и кино, кинорежиссером и продюсером Александром Самойленко.

- Студенчество — это самое лучшее время для любого человека. Самое прекрасное, свободное и открытое. Я вам искренне завидую! Если вы осознанно выбрали свою профессию, то никто вас в глобальном смысле учить не будет, вы должны сделать все сами, сформировать себя не только как профессионалов, но и как личность. Искреннее желание учиться — это одно из ключевых качеств студента, — отметил артист.

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Александр Самойленко рассказал о своей карьере, сложностях и схожести профессий актера и юриста, своих студенческих годах, увлечениях, мечтах, а также пожелал студентам получать удовольствие от любого дела, которым бы ни пришлось заниматься в жизни.

Все студенты, победившие в номинациях премии «Зачет», традиционно будут рекомендованы к получению именных стипендий.

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Празднования Дня российского студенчества в СГЮА продолжились катанием на коньках, зимними играми, конкурсами и спортивными соревнованиями на ледовом катке в студенческом городке академии.