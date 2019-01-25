Панков в понедельник проведет встречу с дольщиками ООО «КапиталСтрой»

СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-25T16:01:49+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост, посвященный решению проблем обманутых дольщиков.

- С моими дольщиками ЖСК «Оптимист 2018» обсуждали варианты достройки и вопрос по привлечению инвестора. А для того, чтобы инвестора заинтересовать, надо повысить инвестиционную привлекательность объекта. Такая ситуация у многих проблемных домов. В том числе, ЖСК «Рубин», который обсуждаем сегодня в правительстве на рабочей группе.

Одни объекты вводятся в строй, другие прибавляются. Это о доме ООО «КапиталСтрой» в Саратове. Дольщики просили их курировать. Вместе встретимся в понедельник и начнем обсуждать пути решения, — написал он.