Радаев поддержал инициативу Володина о психологических тестах для госслужащих

СЕГОДНЯ 15:55 2019-01-25T15:55:14+03:00

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Валерий Радаев поддержал инициативу Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о введении психологических тестов при приеме на госслужбу.

- В государственную власть должны приходить люди с мотивацией работать в интересах и на благо людей. И здесь главными являются такие качества, как неравнодушие, честность, принципиальность.

Я поддерживаю инициативу Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина. В нашем регионе при отборе кандидатов на ряд должностей госслужбы проводится психологическое тестирование. Считаю, что это направление нужно развивать и совершенствовать методики. Соответствующее поручение дано кадровой службе Правительства области. Такую систему надо вводить и на муниципальном уровне. Это необходимо, чтобы исключить в органах власти людей черствых, случайных, дискредитирующих своим поведением и высказываниями государственную власть. Каждый госслужащий должен помнить, что именно защита интересов людей определяет смысл и содержание его работы, — заявил Валерий Радаев.