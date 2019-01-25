Панков и Писной будут курировать еще один проблемный дом в Саратове
На заседании рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков 25 января в правительстве Саратовской области рассматривают 14 объектов, достройка которых пока не запланирована и нет инвесторов для этого.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании выяснилось, что у дома ООО «КапиталСтрой» в 8-м микрорайоне Кировского района нет кураторов ни от Государственной, ни от Областной думы.
В минстрое по ошибке записали куратором Людмилу Бокову.
После обсуждения решили, что ими станут Николай Панков и Леонид Писной.
Мэр Саратова Михаил Исаев заметил, что потенциальный инвестор вроде бы найден, в качестве решения рассматривается вариант расселения 47 дольщиков по другим домам, а недострой полностью оставить инвесторам. Депутат облдумы Леонид Писной добавил, что теоретически есть еще возможность санации застройщика ООО «КапиталСтрой», но для этого требуется пройти ряд юридических процедур.