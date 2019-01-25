2019-01-25T15:51:30+03:00
Недвижимость

Панков и Писной будут курировать еще один проблемный дом в Саратове

Дольщиков могут расселить по другим домам
Александр Уриевский
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На заседании рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков 25 января в правительстве Саратовской области рассматривают 14 объектов, достройка которых пока не запланирована и нет инвесторов для этого.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании выяснилось, что у дома ООО «КапиталСтрой» в 8-м микрорайоне Кировского района нет кураторов ни от Государственной, ни от Областной думы.

В минстрое по ошибке записали куратором Людмилу Бокову.

После обсуждения решили, что ими станут Николай Панков и Леонид Писной.

Мэр Саратова Михаил Исаев заметил, что потенциальный инвестор вроде бы найден, в качестве решения рассматривается вариант расселения 47 дольщиков по другим домам, а недострой полностью оставить инвесторам. Депутат облдумы Леонид Писной добавил, что теоретически есть еще возможность санации застройщика ООО «КапиталСтрой», но для этого требуется пройти ряд юридических процедур.

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