2019-01-25T15:42:22+03:00
Общество

В Саратовской области прогнозируют похолодание до – 33 градусов

МЧС рекомендует быть осторожными и пешеходам и водителям
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Завтра в Саратовской области ожидается резкое похолодание до -33 градусов.

- Согласно прогнозам Саратовского Гидрометцентра завтра, 26 января, в ночные и утренние часы по Саратовской области ожидается мороз от - 25 до - 33 градусов. Ночью и утром местами слабый туман, слабая изморозь и восточный ветер от 6 до 11 метров в секунду, – рассказали «КП-Саратов» в главном управлении МЧС региона.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям области быть осторожнее при использовании нагревательных приборов и средств отопления. Водителей просят воздержаться от дальних поездок или перед выездом проверять состояние автомобиля, а пешеходам советуют теплее одеваться и без необходимости не выходить на улицу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовцев приглашают на массовые катания
В Саратове осудили студента хранившего поддельные банковские билеты
В Саратове весь центр стоит в заторах
В ДТП в Вольске женщина получила травмы
Саратовская прокуратура проверила факты не выхода на маршруты общественного транспорта
Для трех долгостроев Саратова не нашлись инвесторы
В Саратове мешающие ЖСК «Времена года» дома планируют расселить и снести
В Балашове объявлен в розыск 32-летний подозреваемый в убийстве
В Саратове полицейские спасли замерзающего мужчину
Регоператор переводит мусоровывозящие компании на усиленный режим работы
Михаилу Исавеву высказали соболезнования из-за катаклизмов в Саратове
Судебные приставы Саратовской области ограничили иностранца в свободе из-за долга
В СГЮА отпраздновали Татьянин день
Панков в понедельник проведет встречу с дольщиками ООО «КапиталСтрой»
Радаев поддержал инициативу Володина о психологических тестах для госслужащих
Панков и Писной будут курировать еще один проблемный дом в Саратове
Саратовский сенатор Бокова предложила платную регистрацию для телефонов
В Энгельсе рецидивист украл из частного дома 4 бутылки коньяка
В Саратове бывшим блокадникам Ленинграда повысят выплаты к пенсии на 122 рубля
На улице Куприянова двое мужчин разбили стекло и вытащили регистратор
В Саратове полицейские поймали угонщика из Татищева