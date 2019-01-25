В Саратовской области прогнозируют похолодание до – 33 градусов

СЕГОДНЯ 15:42 2019-01-25T15:42:22+03:00

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Завтра в Саратовской области ожидается резкое похолодание до -33 градусов.

- Согласно прогнозам Саратовского Гидрометцентра завтра, 26 января, в ночные и утренние часы по Саратовской области ожидается мороз от - 25 до - 33 градусов. Ночью и утром местами слабый туман, слабая изморозь и восточный ветер от 6 до 11 метров в секунду, – рассказали «КП-Саратов» в главном управлении МЧС региона.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям области быть осторожнее при использовании нагревательных приборов и средств отопления. Водителей просят воздержаться от дальних поездок или перед выездом проверять состояние автомобиля, а пешеходам советуют теплее одеваться и без необходимости не выходить на улицу.