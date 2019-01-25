Саратовский сенатор Бокова предложила платную регистрацию для телефонов

СЕГОДНЯ 15:38 2019-01-25T15:51:53+03:00

Это поможет бороться с кражами и терроризмом

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Парламентарий Совета Федерации ФС России от Саратовской области Людмила Бокова выступила инициатором законопроекта о платной регистрации мобильных устройств по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).

Соответствующий документ она как первый замглавы комитета по конституционному законодательству разработала с коллегами.

Предполагается, что производители и импортеры телефонов, планшетов, ноутбуков и т. д. должны будут регистрировать устройства. А если граждане приобретут аппарат за границей, то им необходимо будет регистрировать его самостоятельно на сайте Госуслуг.

При этом необходимо будет оплатить услугу. Сделать это необходимо будет в течении нескольких месяцев, иначе купленный телефон или планшет заблокируют. Для уже приобретенных устройств планируется ввести отсрочку на несколько лет.

Авторы законопроекта считают, что такой подход поможет бороться с контрафактом, кражами или терроризмом.