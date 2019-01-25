2019-01-25T15:20:45+03:00
Происшествия

В Энгельсе рецидивист украл из частного дома 4 бутылки коньяка

Возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
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Полицейские Энгельса задержали ранее судимого 25-летнего мужчину, который забрался в чужой дом и украл из бара 4 бутылка коньяка.

- Потерпевшие оценили ущерб из-за украденных 4 бутылок коньяка в 3660 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По горячим следам подозреваемого быстро задержали. Настолько быстро, что выпить похищенное он так и не успел. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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