В Саратове бывшим блокадникам Ленинграда повысят выплаты к пенсии на 122 рубля

СЕГОДНЯ 15:18 2019-01-25T15:18:55+03:00

Всего в области 158 таких граждан

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Жители Саратовской области, пережившие блокаду Ленинграда, получат прибавку к пенсии.

Как сообщили «КП-Саратов» в отделении Пенсионного фонда, с 1 февраля ежемесячная доплата этой категории граждан составит 2 972,82 рубля.

Ранее они получали прибавку в сумме 2 850,26 рубля. То есть прибавка составила чуть больше 122 рублей.

Кроме этого для бывших блокадников предусмотрено ежемесячное пособие в сумму 500 рублей.

Всего в Саратовской области проживают 158 граждан, перенесших блокаду Ленинграда.