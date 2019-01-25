В Саратове бывшим блокадникам Ленинграда повысят выплаты к пенсии на 122 рубля
Всего в области 158 таких граждан
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Жители Саратовской области, пережившие блокаду Ленинграда, получат прибавку к пенсии.
Как сообщили «КП-Саратов» в отделении Пенсионного фонда, с 1 февраля ежемесячная доплата этой категории граждан составит 2 972,82 рубля.
Ранее они получали прибавку в сумме 2 850,26 рубля. То есть прибавка составила чуть больше 122 рублей.
Кроме этого для бывших блокадников предусмотрено ежемесячное пособие в сумму 500 рублей.
Всего в Саратовской области проживают 158 граждан, перенесших блокаду Ленинграда.