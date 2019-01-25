На улице Куприянова двое мужчин разбили стекло и вытащили регистратор

СЕГОДНЯ 15:10 2019-01-25T15:15:23+03:00

Преступники разбили окно в машине и украли видеорегистратор.

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14 января в объектив камеры наблюдения компании «Безопасный дом» попал двор на улице Куприянова, 7 в Ленинском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в организации, около трех часов ночи камера засняла двух граждан, которые осматривали припаркованные автомобили.

Один из злоумышленников был вооружен фонариком, которым он освещал салон машин. Когда они нашли подходящую «жертву», то разбили стекло и вытащили регистратор.

Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Видео предоставлено компанией «Безопасный дом».