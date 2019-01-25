В Саратове полицейские поймали угонщика из Татищева

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-25T15:05:20+03:00

Машину он взял у матери [видео]

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Полицейские Саратова задержали 24-летнего угонщика ВАЗ-2107 из Татищевского района. Мужчина без спроса взял авто у матери и доехал на нем до Саратова, где его встретили полицейские.

- Сотрудники УМВД и ДПС начали преследование машины по Московскому шоссе и на пересечении с улицей 2-я Прокатная задержали злоумышленника, после чего передали следователям, — рассказал Руслан Ямбулатов, полицейский четвертой роты первого взвода полка ППС.

Стоит отметить, что парень не раскаивается. Теперь ему грозит срок за угон.

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