2019-01-25T15:11:57+03:00
Происшествия

Видеокамера засняла распространителей наркотиков в доме на Топольчанской

Они оставляли послания на стенах [видео]
Екатерина Семенова
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Подростки разукрасили подъезд телефонами наркоторговцев.

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В компанию «Безопасный дом» обратилась жительница Топольчанской, 1а в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в компании, по словам заявительницы, неизвестные сорвали доску с объявлениями в подъезде. Однако при просмотре видеоархива оказалось, что причинен больший ущерб.

В подъезде 10 января находились сначала двое неизвестных парней, которые написали послание с адресом наркоторговцев на стене. Они сфотографировали результат своей деятельности, потом ушли, но вернулись и снова принялись снимать. При этом к ним присоединился третий парень.

Все ушли, но потом возвратились, причем на этот раз они заходили поодиночке и их было уже четверо. Один из них и сорвал доску объявлений.

Это все происходило ночью, с 22:00 до 2:00.

Видео предоставлено компанией «Безопасный дом».

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Подростки разукрасили подъезд телефонами наркоторговцев.

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