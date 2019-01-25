Видеокамера засняла распространителей наркотиков в доме на Топольчанской
Подростки разукрасили подъезд телефонами наркоторговцев.
В компанию «Безопасный дом» обратилась жительница Топольчанской, 1а в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в компании, по словам заявительницы, неизвестные сорвали доску с объявлениями в подъезде. Однако при просмотре видеоархива оказалось, что причинен больший ущерб.
В подъезде 10 января находились сначала двое неизвестных парней, которые написали послание с адресом наркоторговцев на стене. Они сфотографировали результат своей деятельности, потом ушли, но вернулись и снова принялись снимать. При этом к ним присоединился третий парень.
Все ушли, но потом возвратились, причем на этот раз они заходили поодиночке и их было уже четверо. Один из них и сорвал доску объявлений.
Это все происходило ночью, с 22:00 до 2:00.
Видео предоставлено компанией «Безопасный дом».
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
Подростки разукрасили подъезд телефонами наркоторговцев.