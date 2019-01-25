Братья-мошенники из Воскресенска получили почти 16 лет колонии

СЕГОДНЯ 14:36 2019-01-25T14:42:13+03:00

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В Воскресенском районе Саратовской области вынесен приговор по делу о крупном кредитном мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, виновными признаны пять граждан в возрасте от 47 до 59 лет.

Было установлено, что трое братьев зарегистрировали себя в качестве индивидуальных предпринимателей, учредив несколько организаций, в том числе сельхозкооператив.

Один из мужчин вступил в сговор с сотрудницей кредитного учреждения, чтобы похитить денежные средства. Для этого он и братья искали жителей близлежащих сел и фиктивно трудоустраивали их к себе на работу.

При этом родственники подделывали данные о финансовом положении и платежеспособности граждан, а потом подавали в банк заявления на получение кредита.

В общей сложности за 2010–2013 года они незаконно получили кредиты на 11,7 млн рублей.

Суд приговорил братьев к срокам 2,5, три и десять лет и два месяца. Также их знакомый получил двухлетний срок, а сотрудница банка — три года.