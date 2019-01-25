Поезд из Балакова опаздывает в Москву на восемь часов

СЕГОДНЯ 14:24 2019-01-25T14:38:07+03:00

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Саратовские поезда 25 января прибыли в Москву с опозданием после того, как выбрались из снежных заносов. Самая большая задержка поезда в Москву составила восемь часов. Так, не повезло пассажирам состава №047 Балаково — Москва. Они должны были прибыть в столицу к 10:07, но еще находятся в пути и, согласно данным сайта РЖД, время отставания от графика составляет восемь часов.

Всего на десять минут опоздал поезд №137Ж Саратов — Москва.

Фирменный рейс №009 прибыл на Павелецкий вокзал, задержавшись на пять часов. Поезд №17 преодолел снежные заносы с меньшими потерями, опоздав на три часа.

Напомним, 24 января после длительного снегопада и метели в Саратовской области оказались задержаны 18 поездов. Службы ПривЖД расчищали пути до поздней ночи и продолжили на следующий день. По данным сайта компании, в Саратовском регионе ПривЖД, по предварительным оценкам специалистов, выпало около 55 см осадков (снега), сложные метеоусловия сопровождались сильной метелью и порывами ветра до 20 м/с.

Авиасообщение в аэропорту Саратов-Центральный во второй половине дня 24 января было прервано полностью.