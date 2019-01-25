В центре Саратова нашли труп упавшего с высоты мужчины

СЕГОДНЯ 14:22 2019-01-25T14:22:49+03:00

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Следователи Волжского района Саратова проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины на территории между образовательным учреждением и стройкой на улице Соборная.

- По предварительным данным, утром 25 января на заснеженном месте нашли труп 48-летнего мужчины. Правоохранители провели осмотр места происшествия и установили, что у гражданина характерные травмы для падения с высоты, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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