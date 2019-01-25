Мужчину под Саратовом осудили за ночевку в доме матери

СЕГОДНЯ 14:03 2019-01-25T14:03:40+03:00

Он конфликтовал с родственницей из-за своего пьянства

Изменить размер текста: A A

В Аркадакском районе осудили 47-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном проникновении в жилище своей матери.

- Подсудимый конфликтовал с матерью из-за своего пьянства, и она не пускала его в дом, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В начале августа 2018 года мужчина выставил окно и проник в жилище, чтобы переночевать, зная, что родственницы там нет.

Суд учел наличие у подсудимого непогашенной судимости и приговорил его к восьми месяцам исправительных работ и удержанию 5% зарплаты в доход государства.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте