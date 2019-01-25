2019-01-25T14:03:40+03:00
Происшествия

Мужчину под Саратовом осудили за ночевку в доме матери

Он конфликтовал с родственницей из-за своего пьянства
Ольга Муравлёва
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В Аркадакском районе осудили 47-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном проникновении в жилище своей матери.

- Подсудимый конфликтовал с матерью из-за своего пьянства, и она не пускала его в дом, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В начале августа 2018 года мужчина выставил окно и проник в жилище, чтобы переночевать, зная, что родственницы там нет.

Суд учел наличие у подсудимого непогашенной судимости и приговорил его к восьми месяцам исправительных работ и удержанию 5% зарплаты в доход государства.

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