Мужчину под Саратовом осудили за ночевку в доме матери
Он конфликтовал с родственницей из-за своего пьянства
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В Аркадакском районе осудили 47-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном проникновении в жилище своей матери.
- Подсудимый конфликтовал с матерью из-за своего пьянства, и она не пускала его в дом, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
В начале августа 2018 года мужчина выставил окно и проник в жилище, чтобы переночевать, зная, что родственницы там нет.
Суд учел наличие у подсудимого непогашенной судимости и приговорил его к восьми месяцам исправительных работ и удержанию 5% зарплаты в доход государства.
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