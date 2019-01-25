В Пугачеве осудили несовершеннолетнего за покушение на грабеж

СЕГОДНЯ 13:58 2019-01-25T14:13:19+03:00

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В Пугачевском районе осудили 17-летнего подростка за попытку открытого хищения ящика с пивом.

- По материалам дела, в октябре прошлого года 17-летний подросток из Энгельса находился в гостях у товарища в селе Перелюб. После распития спиртных напитков подростки отправились в продуктовый магазин, где подсудимый незаконно проник внутрь и в присутствии продавщицы попытался похитить ящик с пивом, — рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

Однако продавщица дала отпор юному грабителю и помогла его задержать. Приговором суда за покушение на грабеж несовершеннолетнему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение одного года.