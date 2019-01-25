В Ершовском районе задержан похититель запчастей от трактора и емкости для воды
Возбуждено уголовное дело
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Полицейские Ершовского района раскрыли кражу трехмесячной давности.
- По материалам дела, в октябре прошлого года с территории частного фермерского хозяйства неизвестные похитили двигатель и коробку передач от трактора МТЗ-82, две мотопомпы и металлическую емкость из нержавеющей стали емкостью 300 литров, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Вчера, 24 января, полицейские задержали 27-летнего подозреваемого, который дал признательные показания. По его словам, похищенное он сдал в металлолом неизвестному. Возбуждено уголовное дело.