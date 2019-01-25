Саратовцы потешаются над неумелым водителем снегоуборщика

СЕГОДНЯ 13:30 2019-01-25T13:36:54+03:00

Погрузчик не может прочистить дорогу [видео]

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Жители Саратова в соцсетях насмехаются над работой мини-уборщика снега, который не может расчистить сугробы.

Автопогрузчик Bobcat, как рассказали «КП-Саратов» очевидцы в группе «Саратов онлайн», приехал на 2-ю Дачную. Однако вместо того, чтобы прочистить дорогу, он набирает ковшом снег и тут же высыпает его обратно.

Таким образом, снегоуборщик стоит на месте.

Некоторые комментаторы откровенно смеются и называют это халатностью, так как сначала необходимо было прочистить дорогу крупной техникой.

- Ощущение, что его бросили в сугроб со словами: А дальше сам! — написала комментатор Наталия Савина.

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