2019-01-25T13:31:01+03:00
Недвижимость

В «КВС» действует программа лояльности для недобросовестных абонентов

До конца февраля они могут оформить документы без отключения
Екатерина Семенова
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Компания «Концессии водоснабжения — Саратов» проводит регулярную работу по выявлению самовольных подключений к сетям водоснабжения. С начала года специалистами службы по борьбе с незаконными подключениями обследовано порядка 50 индивидуальных жилищных строений.

Самовольное незаконное подключение к централизованной системе водоснабжения означает подключение к коммуникациям без получения абонентом разрешительной документации, а также с нарушением технических условий. Система водопроводных сетей при ее создании и проектировании рассчитана на определенную нагрузку. Кроме того, канализационно-насосные станции, обслуживающие каждый участок сети, также рассчитаны на заявленный объем. Самовольное подключение абонентов приводит не только к снижению параметров водоснабжения добросовестных потребителей, но и к нарушению работы коммуникаций.

«Концессии водоснабжения — Саратов» напоминают абонентам о возможности до конца февраля оформить разрешительную документацию без отключения от коммунальной услуги в рамках программы лояльности. По всем вопросам необходимо обращаться по телефонам: 28-50-37, 24-65-00 (доб. 2328,2355), а также в центр по работе с абонентами ООО «КВС» по адресу: улица Советская, 10 (пн. — пт. — с 08:00 до 17:00, сб. — с 09:00 до 13:00).

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