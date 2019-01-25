Рецидивистка из Балашова призналась еще в двух преступлениях

СЕГОДНЯ 13:09 2019-01-25T13:28:43+03:00

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Как мы уже сообщали, в Балашове похитительницу денег из сумочки посетительницы музея обнаружили среди арестованных за предыдущие преступления. Ею оказалась 42-летняя рецидивистка.

- В ходе следствия выяснилось, что задержанная причастна к краже из другой сумочки 10 тыс. рублей в одном из офисов Балашова в мае прошлого года, а также краже кошелька с 15 тыс. рублей из дамской сумочки в одном из местных магазинов 10 января этого года, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По всем эпизодам ранее неоднократно судимая женщина дала признательные показания. Возбуждены уголовные дела.

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