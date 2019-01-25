Щеглов из Казахстана развернули на границе с Саратовской областью
Декоративных пернатых отправили обратно
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области не допустило ввоз в Россию птицы без ветеринарных сопроводительных документов из Республики Казахстан
Машину, перевозившую десяток щеглов, остановили 23 января в пункте пропуска «Озинки» в Саратовской области.
Оказалось, что декоративных птиц перевозят в Россию без ветеринарных сопроводительных документов.
Владелец пернатых был привлечен к административной ответственности, а машину с птицами под контролем инспекторов Россельхознадзора вернули в Казахстан.