2019-01-25T12:49:08+03:00
Общество

Траты саратовцев на кафе и рестораны выросли за год на 700 млн рублей

Саратовцы стали больше тратить в общепите
Александр Уриевский
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За 2018 год кафе и рестораны вытянули из саратовцев на 700 млн рублей больше, чем в 2017 году.

Саратовцы стали больше тратить в кафе, столовых и ресторанах. Кроме того, оборот розничной торговли в 2018 году в Саратовской области увеличился на 5,1%. Продажа товаров за январь-декабрь прошлого года составила 357 млрд 332,5 млн рублей. В сопоставимых ценах это составляет 105,1%. Эти данные сегодня опубликовал Саратовстат.

В январе-декабре 2018 года оборот общественного питания составил 14 млрд 708,4 млн рублей, что на 4,8% (около 700 млн рублей) больше, чем в 2017 году.

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