2019-01-25T12:27:28+03:00
Общество

Панков обсудил с дольщиками варианты достройки дома ЖСК «Оптимист 2018»

Он призвал чиновников не затягивать решение вопросов
Екатерина Семенова
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На встрече с дольщиками ЖСК «Оптимист 2018» обсуждался поиск инвестора и выделение инвестиционных земельных участков. Депутат Государственной думы Николай Панков, курирующий достройку проблемного объекта, призвал представителей профильных министерств и администрации Саратова не затягивать решение вопросов, важных для людей. И как можно быстрее завершить оформление разрешительной документации на строительство.

Напомним, саратовский ЖСК «Оптимист-2000» (жилой комплекс на пересечении улиц Алексеевская, Наумовская, Рябиновская и Добряковская) был разделен на четыре товарищества. ЖСК «Оптимист 2018» относится к блок-секции 1а, в нем состоит около 150 дольщиков. Сейчас степень готовности 19-этажного дома составляет 14%.

На достройку необходимо порядка 300 млн рублей, и в данный момент у дома нет инвестора. Повысить инвестиционную привлекательность объекта помогут земельные участки. К такому выводу пришли участники совещания, обсудив варианты завершения строительства. По мнению дольщиков, вопрос нужно решать в срочном порядке, поскольку дом не строится уже пять лет, и дальнейший простой может привести к его разрушению.

- В рамках рабочей группы, созданной по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина, удается решить вопрос по многим долгостроям. Уже получили квартиры дольщики блок-секции 1Б. Из тех, что курирую, еще один дом сдан в Саратове и два в Балакове. Есть перспективы и по другим объектам. По секции 1А ситуация непростая, но уже есть единое мнение всех участников процесса и конструктивный настрой. Губернатор Валерий Радаев поставил задачу – как можно скорее возобновить строительство этого дома. Предлагаю на следующей встрече рассмотреть конкретные варианты инвестиционных участков, которые может предоставить город или область. Исходя из этого, будем обсуждать дальнейшие шаги. Может быть, правильно не ограничиваться нашей областью при поиске инвестора, а рассмотреть и предложения из других регионов. Чтобы у людей было больше вариантов по достройке, из которых они могут выбрать наиболее выгодный, — отметил Николай Панков.

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