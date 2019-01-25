Самыми морозными районами Саратова названы Заводской и Ленинский
Там ожидается до -25 градусов
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В Саратове ожидается похолодание.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в субботу, 26 января, предвидится температура -16–18 градусов.
Самыми холодными районами названы Заводской и Ленинский — там будет до -25 градусов.
Осадков не ожидается. Ночью и утром возможен слабый туман.
При этом администрация предупреждает об опасности затруднений в работе транспорта, размораживании водных и тепловых коммуникаций, а также обморожениях.