2019-01-25T12:12:25+03:00
Происшествия

В Саратовской области осудят инспектора ДПС за взятку

Имущество подсудимого в размере 2,8 млн рублей арестовано
Тимур Гадеев
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В Базарном Карабулаке завершено расследование уголовного дела о взятке 35-летнего инспектора ДПС.

- По материалам дела, 27 июня 2017 года инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД РФ «Саратовский» остановил автомобиль жителя Алтайского края, который ехал на отдых в Краснодарский край со своей семьей. После этого полицейский стал требовать у водителя передать ему 30 тыс. рублей за преступление, которого он на самом деле не совершал. Водитель передал деньги сотруднику ДПС, а после обратился в правоохранительные органы, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Свою вину инспектор категорически отрицает. Для сохранения денежных средств для выплаты штрафа, судом наложен арест на имущество обвиняемого, в размере 2,8 млн рублей.

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