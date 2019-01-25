Виновник смертельного ДТП бросил свой Lexus и скрылся в сторону границы с Казахстаном

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-25T12:03:19+03:00

Водитель внедорожника с белорусскими номерами устроил ДТП в Саратовской области и ушел, бросив пострадавших

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Один человек погиб, еще один пострадал в лобовом ДТП, которое случилось в 10:25 25 января на трассе под Ершовом Саратовской области.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», на 135 км трассы Саратов — Озинки в Федоровском районе столкнулись Daewoo Nexia и Lexus RX300. От удара 31-летний водитель Daewoo скончался сразу от полученных травм, его 27-летнюю пассажирку медики госпитализировали. На месте происшествия работали спасатели, сотрудники ГИБДД и «скорой».

По предварительным данным, водитель и пассажиры Lexus пересели в следовавший за ними минивэн и уехали в направлении Ершова, предположительно, на границу с Казахстаном.