В Саратове студент лицея выстрелил в подростка из пневматического пистолета

СЕГОДНЯ 11:48 2019-01-25T11:59:52+03:00

Оружие было куплено в интернете

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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту травмирования подростка.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, ЧП случилось в 11:45 24 января.

По версии следствия, один из студентов лицея выстрелил в другого из пневматического пистолета. Оружие он купил через интернет.

В результате 16-летний пострадавший получил травмы ног.

Уголовное дело возбуждено по статье «Побои».