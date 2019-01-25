В Саратове студент лицея выстрелил в подростка из пневматического пистолета
Оружие было куплено в интернете
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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту травмирования подростка.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, ЧП случилось в 11:45 24 января.
По версии следствия, один из студентов лицея выстрелил в другого из пневматического пистолета. Оружие он купил через интернет.
В результате 16-летний пострадавший получил травмы ног.
Уголовное дело возбуждено по статье «Побои».