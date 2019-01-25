2019-01-25T11:31:13+03:00
Общество

Исаев: Главное — расчистить пути для общественного транспорта

Глава Саратова инспектировал уборку снега с улиц
Екатерина Семенова
Поделиться:
Михаил Исаев проверил уборку снега в СаратовеМихаил Исаев проверил уборку снега в Саратове
Изменить размер текста:

Глава Саратова Михаил Исаев вечером 24 января инспектировал уборку города от снега.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации,градоначальника сопровождали заместитель по городскому хозяйству Максим Сиденко и директор МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов.

Они проверили, в частности, улицы Большая Горная, Радищева и Вольская.

- В городе продолжается сильный снегопад. На данный момент самый высокий показатель выпавших осадков по городу — 14 см, но снег пока не прекращается. Расчищаются основные магистрали города. Всего работает порядка 20 звеньев и 300 единиц техники. В это количество входит как наша техника, так и привлеченная, — отметил Исаев.

Он заявил, что главной задачей является расчистка дорог, где ходит общественный транспорт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовских микрокредитные организации грабил рецидивист из Краснодара
В Саратове горел трамвай
В аварии с грузовиком на трассе под Аткарском госпитализирована пенсионерка
Панков поздравил студентов с Татьяниным днем
У посетительницы музея в Балашове украли деньги
Застрявшие на трассе в Саратовской области водители сами прокапывают дорогу
В Саратове очищают в первую очередь дороги для общественного транспорта
В Ртищеве водитель сбил ребенка и скрылся
Из горящей девятиэтажки на Блинова эвакуировали людей
Депутат ГД Панков продолжил путевые заметки в задержанном из-за заносов поезде
МЧС Саратовской области: Поезда снова ходят
Мэрия: Трамвайные пути в Саратове активно чистят
В большинстве школ Саратовской области 25 января вновь отменили занятия
Поезд Панкова остановили в Курдюме: Стоим час, проводники помогают добротой
Более 1 тыс. рабочих мест созданы на промпредприятиях Саратовской области
Под Вольском столкнулись два грузовика и легковушка — подробности