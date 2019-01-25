Исаев: Главное — расчистить пути для общественного транспорта

СЕГОДНЯ 11:31 2019-01-25T11:31:13+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев вечером 24 января инспектировал уборку города от снега.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации,градоначальника сопровождали заместитель по городскому хозяйству Максим Сиденко и директор МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов.

Они проверили, в частности, улицы Большая Горная, Радищева и Вольская.

- В городе продолжается сильный снегопад. На данный момент самый высокий показатель выпавших осадков по городу — 14 см, но снег пока не прекращается. Расчищаются основные магистрали города. Всего работает порядка 20 звеньев и 300 единиц техники. В это количество входит как наша техника, так и привлеченная, — отметил Исаев.

Он заявил, что главной задачей является расчистка дорог, где ходит общественный транспорт.