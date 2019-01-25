2019-01-25T11:39:04+03:00
Происшествия

Саратовских микрокредитные организации грабил рецидивист из Краснодара

На счету у 30-летнего гастролера 6 офисов и магазинов в поселке Солнечный
Тимур Гадеев
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Как мы уже сообщали, в Саратове задержали серийного грабителя микрокредитных организаций. По словам потерпевших похититель заходил в офисы под видом клиента, прикрывая лицо шарфом или папкой с документами. После этого угрожая сотрудницам физической расправой, иногда с помощью холодного оружия, и забирал деньги.

- Серийным грабителем оказался 30-летний житель Краснодарского края. Задержали его в ночь на 24 января в поселке Солнечный. На счету у злоумышленника 6 ограблений микрофинансовых организаций и магазинов. Все преступления были совершены в поселке Солнечный, – рассказали «КП-Саратов»региональные полицейские.

.

.

Как выяснилось, задержанный гость из Краснодарского края приехал в Саратов, чтобы построить свою личную жизнь с девушкой, с которой он познакомился через интернет. До этого он отсидел 3 года за кражу и 10 лет за разбой. Для совместной жизни на съемной квартире понадобились деньги, это и стало мотивом для серии ограблений. Интересно, что автомобиль для осуществления преступлений мужчине предоставила та самая саратовская подруга.

.

.

Сейчас все обстоятельства 6 ограблений выясняют следователи. В общей сложности было похищено 50 000 рублей. Возбуждены уголовные дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Исаев: Главное — расчистить пути для общественного транспорта
В Саратове горел трамвай
В аварии с грузовиком на трассе под Аткарском госпитализирована пенсионерка
Панков поздравил студентов с Татьяниным днем
У посетительницы музея в Балашове украли деньги
Застрявшие на трассе в Саратовской области водители сами прокапывают дорогу
В Саратове очищают в первую очередь дороги для общественного транспорта
В Ртищеве водитель сбил ребенка и скрылся
Из горящей девятиэтажки на Блинова эвакуировали людей
Депутат ГД Панков продолжил путевые заметки в задержанном из-за заносов поезде
МЧС Саратовской области: Поезда снова ходят
Мэрия: Трамвайные пути в Саратове активно чистят
В большинстве школ Саратовской области 25 января вновь отменили занятия
Поезд Панкова остановили в Курдюме: Стоим час, проводники помогают добротой
Более 1 тыс. рабочих мест созданы на промпредприятиях Саратовской области
Под Вольском столкнулись два грузовика и легковушка — подробности