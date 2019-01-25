Саратовских микрокредитные организации грабил рецидивист из Краснодара

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-25T11:39:04+03:00

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Как мы уже сообщали, в Саратове задержали серийного грабителя микрокредитных организаций. По словам потерпевших похититель заходил в офисы под видом клиента, прикрывая лицо шарфом или папкой с документами. После этого угрожая сотрудницам физической расправой, иногда с помощью холодного оружия, и забирал деньги.

- Серийным грабителем оказался 30-летний житель Краснодарского края. Задержали его в ночь на 24 января в поселке Солнечный. На счету у злоумышленника 6 ограблений микрофинансовых организаций и магазинов. Все преступления были совершены в поселке Солнечный, – рассказали «КП-Саратов»региональные полицейские.

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Как выяснилось, задержанный гость из Краснодарского края приехал в Саратов, чтобы построить свою личную жизнь с девушкой, с которой он познакомился через интернет. До этого он отсидел 3 года за кражу и 10 лет за разбой. Для совместной жизни на съемной квартире понадобились деньги, это и стало мотивом для серии ограблений. Интересно, что автомобиль для осуществления преступлений мужчине предоставила та самая саратовская подруга.

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Сейчас все обстоятельства 6 ограблений выясняют следователи. В общей сложности было похищено 50 000 рублей. Возбуждены уголовные дела.