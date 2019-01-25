В аварии с грузовиком на трассе под Аткарском госпитализирована пенсионерка

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-25T11:08:40+03:00

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Вечером 24 января в 18:54 на 183 км автодороги «Тамбов-Саратов» в Аткарском районе произошло ДТП.

Водитель МАЗа с прицепом, 42-летний мужчина, по предварительным данным, не выдержал безопасную скорость движения и не справился с управлением при экстренном торможении. Прицеп развернуло поперек трассы и в него врезался автомобиль Mitsubishi Pajero, под управлением 61-летнего мужчины.

- В результате ДТП, пассажир японского автомобиля, 59-летняя женщина была госпитализирована.