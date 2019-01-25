У посетительницы музея в Балашове украли деньги

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-25T10:50:12+03:00

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Посетительница музея в Балашове лишилась 5500 рублей.

Кража произошла еще в конце ноября прошлого года. 67-летняя женщина сообщила, что в холле музея, неизвестные совершили хищение из оставленной без присмотра ее дамской сумочки 5500 рублей.

В январе полицией установлено, что кражу совершила многократно судимая и уже задержанная за аналогичное преступление рецидивистка.

Она дала признательные показания, но похищенное вернуть не смогла.