У посетительницы музея в Балашове украли деньги
Задержана 43-летняя рецидивистка
Изменить размер текста:
Посетительница музея в Балашове лишилась 5500 рублей.
Кража произошла еще в конце ноября прошлого года. 67-летняя женщина сообщила, что в холле музея, неизвестные совершили хищение из оставленной без присмотра ее дамской сумочки 5500 рублей.
В январе полицией установлено, что кражу совершила многократно судимая и уже задержанная за аналогичное преступление рецидивистка.
Она дала признательные показания, но похищенное вернуть не смогла.