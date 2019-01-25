Застрявшие на трассе в Саратовской области водители сами прокапывают дорогу
Они просят прислать трактор [фото]
Автомобилисты с ночи откапывают для себя дорогу. Фото соцсетей
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В Саратовской области на дороге между Балаковом и Ершовом застряла вереница автомобилей.
Фото соцсетей
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, машины стоят там с ночи из-за снежных заносов.
Фото соцсетей
- С 2:00 копаем. Пришлите трактор, — просят автомобилисты, которые пытаются самостоятельно прочистить дорогу.