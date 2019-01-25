2019-01-25T11:26:01+03:00
Общество

Застрявшие на трассе в Саратовской области водители сами прокапывают дорогу

Они просят прислать трактор [фото]
Екатерина Семенова
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Автомобилисты с ночи откапывают для себя дорогу. Фото соцсетейАвтомобилисты с ночи откапывают для себя дорогу. Фото соцсетей
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В Саратовской области на дороге между Балаковом и Ершовом застряла вереница автомобилей.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, машины стоят там с ночи из-за снежных заносов.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

- С 2:00 копаем. Пришлите трактор, — просят автомобилисты, которые пытаются самостоятельно прочистить дорогу.

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