Застрявшие на трассе в Саратовской области водители сами прокапывают дорогу

СЕГОДНЯ 10:47 2019-01-25T11:26:01+03:00

Автомобилисты с ночи откапывают для себя дорогу. Фото соцсетей

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В Саратовской области на дороге между Балаковом и Ершовом застряла вереница автомобилей.

Фото соцсетей

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, машины стоят там с ночи из-за снежных заносов.

Фото соцсетей

- С 2:00 копаем. Пришлите трактор, — просят автомобилисты, которые пытаются самостоятельно прочистить дорогу.