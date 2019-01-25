2019-01-25T11:23:44+03:00
Общество

В Саратове очищают в первую очередь дороги для общественного транспорта

На дороги высыпано почти 1 тыс. тонн песка и реагентов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Днем 25 января в Саратове организована работа 11 уборочных звеньев на следующих адресах: Первомайская (от Соборной до Радищева), Большая Горная (от Мясницкой до Радищева), Григорьева (от Комсомольской до Октябрьской), Московская (от Горького до Радищева, от Вольской до Горького), Горького (от Московской до Кутякова, левая сторона), Усть-Курдюмское шоссе, Лесопарковая, площади: Ильинская, Привокзальная, Ленина.

За прошедшие сутки вывезено 17 тыс. кубометров снега, израсходовано 936 тонн песко-соляной смеси и 42 тонны реагентов.

На очистку основных магистралей вышло порядка 155 человек и более 130 единиц техники МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города», а также свыше 350 привлеченных спецмашин.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Исаев: Главное — расчистить пути для общественного транспорта
Саратовских микрокредитные организации грабил рецидивист из Краснодара
В Саратове горел трамвай
В аварии с грузовиком на трассе под Аткарском госпитализирована пенсионерка
Панков поздравил студентов с Татьяниным днем
У посетительницы музея в Балашове украли деньги
Застрявшие на трассе в Саратовской области водители сами прокапывают дорогу
В Ртищеве водитель сбил ребенка и скрылся
Из горящей девятиэтажки на Блинова эвакуировали людей
Депутат ГД Панков продолжил путевые заметки в задержанном из-за заносов поезде
МЧС Саратовской области: Поезда снова ходят
Мэрия: Трамвайные пути в Саратове активно чистят
В большинстве школ Саратовской области 25 января вновь отменили занятия
Поезд Панкова остановили в Курдюме: Стоим час, проводники помогают добротой
Более 1 тыс. рабочих мест созданы на промпредприятиях Саратовской области
Под Вольском столкнулись два грузовика и легковушка — подробности