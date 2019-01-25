В Саратове очищают в первую очередь дороги для общественного транспорта

СЕГОДНЯ 10:36 2019-01-25T11:23:44+03:00

На дороги высыпано почти 1 тыс. тонн песка и реагентов

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Днем 25 января в Саратове организована работа 11 уборочных звеньев на следующих адресах: Первомайская (от Соборной до Радищева), Большая Горная (от Мясницкой до Радищева), Григорьева (от Комсомольской до Октябрьской), Московская (от Горького до Радищева, от Вольской до Горького), Горького (от Московской до Кутякова, левая сторона), Усть-Курдюмское шоссе, Лесопарковая, площади: Ильинская, Привокзальная, Ленина.

За прошедшие сутки вывезено 17 тыс. кубометров снега, израсходовано 936 тонн песко-соляной смеси и 42 тонны реагентов.

На очистку основных магистралей вышло порядка 155 человек и более 130 единиц техники МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города», а также свыше 350 привлеченных спецмашин.

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