МЧС Саратовской области: Поезда снова ходят

СЕГОДНЯ 10:05 2019-01-25T10:16:16+03:00

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ГУ МЧС по Саратовской области сообщает о возобновлении движения поездов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, из-за сильного снегопада был задержан 21 пассажирский поезд и 11 электричек. Сейчас все они отправлены в рейс.

Кроме того, в саратовском аэропорту были задержаны десять рейсов из-за плохой видимости. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Движение на федеральной трассе А-298 Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном была закрыта 24 января. С девяти часов утра сегодня проезд возобновлен. На 83-м км развернут мобильный пункт обогрева.

До сих пор закрыты 19 автодорог местного значения: в Федоровском, Ершовском и Дергачевском районах. Всего по области расчистку ведут 332 единицы техники.

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