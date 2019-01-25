2019-01-25T09:54:00+03:00
Общество

Мэрия: Трамвайные пути в Саратове активно чистят

Троллейбусы №№5 и 10 ходят только до 3-й Дачной
Екатерина Семенова
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В Саратове ведутся активные работы по расчистке трамвайных путей.

В этом «КП-Саратов» заверили в администрации города.

Троллейбусы, по информации МУПП «Саратовгорэлектротранс», ходят в штатном режиме, за исключением маршрутов №№5 и 10, которые из города едут только до площади Ленина.

Трамваи стоят из-за того, что рельсы засыпаны снегом. На линиях маршрутов №№3, 9, 10 и 11 ведутся работы по расчистке путей. Работает только трамвай №6.

Кроме того, остановлено движение автобусов №№4, 5, 22, 36 и 68. Причина — также снежные заносы.

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