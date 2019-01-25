2019-01-25T09:52:38+03:00
Общество

В большинстве школ Саратовской области 25 января вновь отменили занятия

В некоторых районах — для всех классов
Екатерина Семенова
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В нескольких районах Саратовской области отменили школьные занятия из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, 25 января не учатся:

- с первого по шестой классы ученики некоторых школ в Екатериновском, Романовском, Саратовском, Турковском и Федоровском районах;

- с первого по девятый классы ученики двух школ в Турковском районе;

- с первого по 11 классы ученики школ Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Балтайского, Вольского, Дергачевского, Ершовского, Ивантеевского, Красноармейского, Краснопартизанского, Новобурасского, Новоузенского, Озинского, Перелюбского, Петровского, Питерского, Пугачевского, Самойловского, Саратовского, Советского, Федоровского, Энгельсского районов, а также поселка Михайловский и Саратова.

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