В большинстве школ Саратовской области 25 января вновь отменили занятия

СЕГОДНЯ 09:39 2019-01-25T09:52:38+03:00

В некоторых районах — для всех классов

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В нескольких районах Саратовской области отменили школьные занятия из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, 25 января не учатся:

- с первого по шестой классы ученики некоторых школ в Екатериновском, Романовском, Саратовском, Турковском и Федоровском районах;

- с первого по девятый классы ученики двух школ в Турковском районе;

- с первого по 11 классы ученики школ Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Балтайского, Вольского, Дергачевского, Ершовского, Ивантеевского, Красноармейского, Краснопартизанского, Новобурасского, Новоузенского, Озинского, Перелюбского, Петровского, Питерского, Пугачевского, Самойловского, Саратовского, Советского, Федоровского, Энгельсского районов, а также поселка Михайловский и Саратова.