Поезд Панкова остановили в Курдюме: Стоим час, проводники помогают добротой

СЕГОДНЯ 09:30 2019-01-25T09:43:22+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост, посвященный проблемам на транспорте из-за снегопадов.

- Из-за аномальной погоды и снегопада саратовцы из Москвы не смогли прилететь. Аэропорт был закрыт. Кстати, в Волгограде из-за снегопада он закрылся на полдня раньше. Пришлось ехать на поезде. На всем протяжении маршрута, в Московской, Тамбовской, Рязанской областях видна борьба людей со снежной стихией. В Самаре, Твери вторые сутки не могут включить отопление после коммунальных аварий. На железной дороги коллапс на всем участке. Поезда идут с опозданием. Надо сказать, в аномальных погодных условиях службы нашей области и города показывают четкую, скоординированную работу. Стараясь эффективно использовать имеющиеся возможности.

Замечу также, что в нашем поезде №9 стали показывать исторические и отечественные фильмы. «Судьба человека», «Белое солнце пустыни». Не хочу навязывать мнение, просто не вижу ничего плохого, если рекомендовать для школ, наших детей такие картины — о победах и истории нашей страны. Как и всех, поезд остановили на станции Курдюм. Стоим час, пассажиры с пониманием ждут отправки. Проводники мило помогают добротой и культурой поведения, обслуживают пассажиров, — сообщил Панков.

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