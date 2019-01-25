2019-01-25T09:41:12+03:00
Происшествия

Под Вольском столкнулись два грузовика и легковушка — подробности

Еще один грузовик улетел в кювет [фото]
Екатерина Семенова
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В Вольском районе Саратовской области произошла крупная авария.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, ЧП случилось в районе села Талалихино, на 147-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

Около 13:20 водитель грузовика Volvo в составе автоцистерны не справился с управлением. При этом он не соблюдал боковой интервал и врезался в грузовой автомобиль ГАЗ-2747 (фургон).

Фото соцсетей

Фото соцсетей

После этого ГАЗ врезался в автомобиль Toyota. Также в аварии пострадал автомобиль «КамАЗ», который съехал в кювет.

Травмы получили пассажиры автомобиля ГАЗ — 38-летний мужчина и 30-летняя женщина — они были госпитализированы.

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