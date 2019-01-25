Под Вольском столкнулись два грузовика и легковушка — подробности
Еще один грузовик улетел в кювет [фото]
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В Вольском районе Саратовской области произошла крупная авария.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, ЧП случилось в районе села Талалихино, на 147-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.
Около 13:20 водитель грузовика Volvo в составе автоцистерны не справился с управлением. При этом он не соблюдал боковой интервал и врезался в грузовой автомобиль ГАЗ-2747 (фургон).
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После этого ГАЗ врезался в автомобиль Toyota. Также в аварии пострадал автомобиль «КамАЗ», который съехал в кювет.
Травмы получили пассажиры автомобиля ГАЗ — 38-летний мужчина и 30-летняя женщина — они были госпитализированы.