2019-01-25T07:47:36+03:00
Происшествия

Убившую мать под Саратовом девушку оставили под стражей на два месяца

Во время конфликта злоумышленница ударила мать ножом в спину
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи облцентра продолжают расследование уголовного дела в отношении 19-летней жительницы Саратовского района. Ее обвиняют в убийстве своей матери.

- Следствие считает, что утром 22 января потерпевшая, ее дочь и их знакомая пили спиртное по месту жительства первых. Между хозяйкой жилища и злоумышленницей произошел конфликт, в ходе которого девушка ударила родственницу кухонным ножом в спину, 44-летняя женщина скончалась сразу, а убийца позвонила в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Судмедэкспертиза установила, что гражданка погибла из-за проникающего ранения задней поверхности грудной клетки слева с повреждением легкого.

Юной девушке предъявили обвинение и оставили под стражей на два месяца. Сейчас собираются доказательства преступления. Расследование продолжается.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове студент лицея выстрелил в подростка из пневматического пистолета
Исаев: Главное — расчистить пути для общественного транспорта
Саратовских микрокредитные организации грабил рецидивист из Краснодара
В Саратове горел трамвай
В аварии с грузовиком на трассе под Аткарском госпитализирована пенсионерка
Панков поздравил студентов с Татьяниным днем
У посетительницы музея в Балашове украли деньги
Застрявшие на трассе в Саратовской области водители сами прокапывают дорогу
В Саратове очищают в первую очередь дороги для общественного транспорта
В Ртищеве водитель сбил ребенка и скрылся
Из горящей девятиэтажки на Блинова эвакуировали людей
Депутат ГД Панков продолжил путевые заметки в задержанном из-за заносов поезде
МЧС Саратовской области: Поезда снова ходят
Мэрия: Трамвайные пути в Саратове активно чистят
В большинстве школ Саратовской области 25 января вновь отменили занятия
Поезд Панкова остановили в Курдюме: Стоим час, проводники помогают добротой
Более 1 тыс. рабочих мест созданы на промпредприятиях Саратовской области
Под Вольском столкнулись два грузовика и легковушка — подробности