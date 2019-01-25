Убившую мать под Саратовом девушку оставили под стражей на два месяца
Следователи облцентра продолжают расследование уголовного дела в отношении 19-летней жительницы Саратовского района. Ее обвиняют в убийстве своей матери.
- Следствие считает, что утром 22 января потерпевшая, ее дочь и их знакомая пили спиртное по месту жительства первых. Между хозяйкой жилища и злоумышленницей произошел конфликт, в ходе которого девушка ударила родственницу кухонным ножом в спину, 44-летняя женщина скончалась сразу, а убийца позвонила в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.
Судмедэкспертиза установила, что гражданка погибла из-за проникающего ранения задней поверхности грудной клетки слева с повреждением легкого.
Юной девушке предъявили обвинение и оставили под стражей на два месяца. Сейчас собираются доказательства преступления. Расследование продолжается.