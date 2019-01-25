ПривЖД отменило дополнительные поезда, о которых саратовское правительство договорилось накануне

СЕГОДНЯ 07:27 2019-01-25T09:01:32+03:00

Тем кто не смог уехать и остался на вокзале относительно повезло

В Саратовской области из-за заносов не смогли добраться до пункта назначения 18 поездов

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Ранее назначенные по договоренности с правительством Саратовской области дополнительные электропоезда №6701 Багаевка — Саратов-1 — Зоринский, №6702 Зоринский — Саратов-1 — Багаевка, №6702 Зоринский — Саратов-1 — Багаевка и №6165 Багаевка — Саратов-1 — Сенная отменяются 25 и 26 января. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы ПривЖД. Причину отмены не уточнили, однако сообщили, что в Саратовском регионе непрерывно ведутся работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов, чтобы продолжить движение поездов.

По состоянию на полночь с 24 на 25 января в Саратове было задержано десять поездов дальнего следования и восемь — пригородных.

В ПривЖД заверили, что в этих поездах для пассажиров организовано питание и обеспечение водой.

- Кроме того, пассажирам, ожидающим поезда, предоставляются места в комнатах отдыха, также места для пассажиров с детьми в зале повышенной комфортности на вокзале Саратова. В кассах организован прием билетов от пассажиров, принявших решение не совершать поездку, без удержания сборов. Приволжская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.

Более подробно об изменении расписания можно узнать по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

По данным сайта РЖД, поезд №137 Саратов — Москва, который был задержан одним из первых, прибыл на станцию Павелецкая в столице в 7:02 по московскому времени с опозданием всего на десять минут.

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