2019-01-25T09:01:32+03:00
Происшествия

ПривЖД отменило дополнительные поезда, о которых саратовское правительство договорилось накануне

В Саратовской области из-за заносов не смогли добраться до пункта назначения 18 поездов
Поделиться:
Тем кто не смог уехать и остался на вокзале относительно повезлоТем кто не смог уехать и остался на вокзале относительно повезло
Изменить размер текста:

Ранее назначенные по договоренности с правительством Саратовской области дополнительные электропоезда №6701 Багаевка — Саратов-1 — Зоринский, №6702 Зоринский — Саратов-1 — Багаевка, №6702 Зоринский — Саратов-1 — Багаевка и №6165 Багаевка — Саратов-1 — Сенная отменяются 25 и 26 января. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы ПривЖД. Причину отмены не уточнили, однако сообщили, что в Саратовском регионе непрерывно ведутся работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов, чтобы продолжить движение поездов.

По состоянию на полночь с 24 на 25 января в Саратове было задержано десять поездов дальнего следования и восемь — пригородных.

В ПривЖД заверили, что в этих поездах для пассажиров организовано питание и обеспечение водой.

- Кроме того, пассажирам, ожидающим поезда, предоставляются места в комнатах отдыха, также места для пассажиров с детьми в зале повышенной комфортности на вокзале Саратова. В кассах организован прием билетов от пассажиров, принявших решение не совершать поездку, без удержания сборов. Приволжская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.

Более подробно об изменении расписания можно узнать по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

По данным сайта РЖД, поезд №137 Саратов — Москва, который был задержан одним из первых, прибыл на станцию Павелецкая в столице в 7:02 по московскому времени с опозданием всего на десять минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратове полностью парализовано движение трамваев

Автобусов не хватает и они переполнены

(подробнее)

В Саратовской области из-за снегопада нет доступа к селам в семи районах

На расчистку пока вышла не вся техника

(подробнее)

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове студент лицея выстрелил в подростка из пневматического пистолета
Исаев: Главное — расчистить пути для общественного транспорта
Саратовских микрокредитные организации грабил рецидивист из Краснодара
В Саратове горел трамвай
В аварии с грузовиком на трассе под Аткарском госпитализирована пенсионерка
Панков поздравил студентов с Татьяниным днем
У посетительницы музея в Балашове украли деньги
Застрявшие на трассе в Саратовской области водители сами прокапывают дорогу
В Саратове очищают в первую очередь дороги для общественного транспорта
В Ртищеве водитель сбил ребенка и скрылся
Из горящей девятиэтажки на Блинова эвакуировали людей
Депутат ГД Панков продолжил путевые заметки в задержанном из-за заносов поезде
МЧС Саратовской области: Поезда снова ходят
Мэрия: Трамвайные пути в Саратове активно чистят
В большинстве школ Саратовской области 25 января вновь отменили занятия
Поезд Панкова остановили в Курдюме: Стоим час, проводники помогают добротой
Более 1 тыс. рабочих мест созданы на промпредприятиях Саратовской области
Под Вольском столкнулись два грузовика и легковушка — подробности