В Саратове полностью парализовано движение трамваев
Как убедились саратовцы, пытающиеся добраться на работу утром 25 января, обычно спасающие от автомобильных пробок трамваи просто не ходят сегодня.
Это подтверждают и в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсети Вконтакте.
- Уважаемые пассажиры трамваев №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и троллейбусов №№5 и 10!
Движение трамвайных маршрутов остановлено по причине снежных заносов,
Троллейбусы пятого и десятого маршрутов от Музейной площади и железнодорожного вокзала следуют только до площади Ленина, — говорится в сообщении.
Трамвайные маршруты с разными интервалами прекратили работу еще во второй половине дня 24 января.
На автобусных остановках огромные массы людей не могут попасть в транспорт — все автобусы переполнены.
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