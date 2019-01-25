В Саратове полностью парализовано движение трамваев

СЕГОДНЯ 07:15 2019-01-25T08:43:01+03:00

Люди тщетно пытаются сесть в переполненные автобусы в Саратове

Автобусов не хватает, они переполнены

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Как убедились саратовцы, пытающиеся добраться на работу утром 25 января, обычно спасающие от автомобильных пробок трамваи просто не ходят сегодня.

Это подтверждают и в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсети Вконтакте.

- Уважаемые пассажиры трамваев №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и троллейбусов №№5 и 10!

Движение трамвайных маршрутов остановлено по причине снежных заносов,

Троллейбусы пятого и десятого маршрутов от Музейной площади и железнодорожного вокзала следуют только до площади Ленина, — говорится в сообщении.

Трамвайные маршруты с разными интервалами прекратили работу еще во второй половине дня 24 января.

На автобусных остановках огромные массы людей не могут попасть в транспорт — все автобусы переполнены.

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