В Саратовской области из-за метели закрыли трассу на границе с Казахстаном
Ограничение введено до утра 25 января
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В связи со снегопадом, на границе Саратовской области с Республикой Казахстан введено полное ограничение движения.
- На федеральной автодороге «Сызрань – Саратов – Волгоград – Пристанное - Ершов -Озинки», на границе с Республикой Казахстан введено полное ограничение движения транспорта со 170 километра по 325 километр. Этот участок трассы закрыт до 9:00 утра 25 января, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Для обеспечения безопасности движения автотранспорта на трассе выставлены экипажи ГИБДД.