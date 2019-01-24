В Саратовской области из-за метели закрыли трассу на границе с Казахстаном

СЕГОДНЯ 23:07 2019-01-24T23:10:13+03:00

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В связи со снегопадом, на границе Саратовской области с Республикой Казахстан введено полное ограничение движения.

- На федеральной автодороге «Сызрань – Саратов – Волгоград – Пристанное - Ершов -Озинки», на границе с Республикой Казахстан введено полное ограничение движения транспорта со 170 километра по 325 километр. Этот участок трассы закрыт до 9:00 утра 25 января, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта на трассе выставлены экипажи ГИБДД.