2019-01-24T23:10:13+03:00
Происшествия

В Саратовской области из-за метели закрыли трассу на границе с Казахстаном

Ограничение введено до утра 25 января
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В связи со снегопадом, на границе Саратовской области с Республикой Казахстан введено полное ограничение движения.

- На федеральной автодороге «СызраньСаратовВолгоград – Пристанное - Ершов -Озинки», на границе с Республикой Казахстан введено полное ограничение движения транспорта со 170 километра по 325 километр. Этот участок трассы закрыт до 9:00 утра 25 января, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта на трассе выставлены экипажи ГИБДД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24