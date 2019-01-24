Перевозчик отказался обслуживать маршрут из Саратова до нового аэропорта в Сабуровке

СЕГОДНЯ 20:33 2019-01-24T20:33:33+03:00

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Индивидуальный предприниматель Орлов И.П. представил заявление в минтранс Саратовской области о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту № 358 «Саратов (ЦКР) – с. Сабуровка». Это произошло 22 января.

- В связи с этим министерство транспорта и дорожного хозяйства области предлагает перевозчикам рассмотреть возможность обслуживания межмуниципального маршрута до проведения открытого конкурса, — сообщили в региональном министерстве.