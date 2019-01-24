2019-01-24T19:30:31+03:00
Происшествия

Фура заблокировала движение на мосту у 3 Дачной в Саратове

Движение транспорта практически остановилось
Екатерина Семенова
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Фура перекрыла движение на 3 ДачнойФура перекрыла движение на 3 Дачной
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На двухуровневой развязке в районе 3 Дачной и Ипподромной в Ленинском районе Саратова вечером 24 января фура перекрыла движение транспорта. ЧП произошло в час-пик во время сильного снегопада.

При подъеме на мост фуру развернуло и она блокировала проезд для всех. Стоят троллейбусы, все машины вынуждено едут по встречке, сообщил корреспондент «КП-Саратов». На месте уже работают сотрудники ГИБДД.

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