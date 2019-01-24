2019-01-24T17:01:27+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина грабил офисы микрозаймов, чтобы добиться взаимности от девушки

До этого он успел потратить на возлюбленную все сбережения
Екатерина Семенова
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Полиция и Росгвардия в Саратове задержали подозреваемого в серии грабежей офисов микрокредитных организаций.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, он действовал в нескольких районах города, нападая на женщин.

По версии следствия, мужчина заходил в офисы под видом клиента, прикрывая лицо шарфом или папкой с документами. После этого угрожал сотрудницам физической расправы, иногда с помощью холодного оружия, и забирал деньги.

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Для розыска преступника был создан оперативный штаб. Задержать его удалось в поселке Солнечный в ночь на 24 января при силовой поддержке Росгвардии.

Мужчина признался в преступлениях. Установлена его причастность к шести фактам грабежей.

Как сообщает полиция, гражданин приехал в Саратов в октябре. Он поселился в съемной квартире вместе с девушкой, с которой ранее познакомился в соцсети. Мужчина планировал построит личное счастье и для этого ему необходимы были деньги. Однако, потратив все свои сбережения, не добился взаимности. Тогда он решился на преступления. Причем порой ездил на грабежи на машине ВАЗ-2112, принадлежавший его возлюбленной.

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