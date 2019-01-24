Саратовского кинолога-взяточника оставили дома на два месяца

СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-24T16:01:48+03:00

Суд на время следствия оставил его под домашним арестом

Изменить размер текста: A A

Следователи по Ленинскому района Саратова продолжают расследование уголовного дела в отношении 24-летнего инструктора-кинолога из исправительной колонии №10 УФСИН по Саратовской области. Мужчину подозревают в получении взятки.

- Следствие считает, что с 22 декабря 2018 по 11 января 2019 года гражданин получил от одного из осужденных 12 тыс. рублей. Деньги предназначались за пронос ему двух телефонов и зарядок к ним, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Преступление выявили сотрудники собственной безопасности УФСИН региона.

Следователь ходатайствовал посадить на два месяца подозреваемого под домашний арест на два месяц. Суд удовлетворил требования. Собираются улики, расследование продолжается.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте