В Балтае пенсионер погиб на пожаре из-за замкнувшей проводки

СЕГОДНЯ 15:48 2019-01-24T15:48:03+03:00

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Следователи Базарного-Карабулака проводят проверку по факту гибели 83-летнего мужчины на пожаре в Балтае.

- Возгорание случилось около трех часов ночи 24 января. Женщина убежала из дома и сообщила о ЧП в оперативную службу. Прибывшие огнеборцы потушили пламя и обнаружили в одной из комнат тело супруга гражданки, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Предположительная причина пожара — замыкание электропроводки.

Следователи закончили осматривать место происшествия. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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