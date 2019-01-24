В Саратове водители в пробке не пропускали автомобиль «скорой помощи»

СЕГОДНЯ 15:35 2019-01-24T15:53:02+03:00

Машина "скорой помощи" с трудом пробилась сквозь пробку в Саратове.

Спецтранспорт вынужден был медленно ехать следом за маршруткой

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Автомобиль «скорой помощи» не мог объехать пробку в Саратове.

Очевидцы сообщили «КП-Саратов», что по улице Чернышевского из-за серьезной пробки долгое время не мог проехать автомобиль спецслужбы.

Он двигался по выделенной полосе вслед за маршруткой. Однако автобус не мог уступить дорогу спецтранспорту, так как встречная полоса была заставлена автомобилями.

Несмотря на сирену и проблесковые маячки, водители не спешили освободить дорогу «скорой». Объехать удалось только на остановке общественного транспорта.